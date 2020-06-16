В ГД заявили о попытках иностранного вмешательства в голосование по Конституции

В Госдуме заявили о попытках иностранного вмешательства в голосование по поправкам в Конституцию, которое пройдет в России с 25 июня по 1 июля. Об этом в интервью «Известиям» сообщил глава комитета по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по внесению поправок Павел Крашенинников.

«Да, нам известно. Николай Платонович (Патрушев) нам сообщил. Мы все это тоже видим. Но нам повезло. В нашей рабочей группе по внесению поправок не было людей, представляющих НКО, деятельность которых направлена на раскол и дестабилизацию российского общества. А если серьезно, что такое внешняя политика — это продолжение внутренней», — пояснил парламентарий.

По его словам, конкуренция за лидерство между странами не прекращается и малок то из конкурентов России хотел бы ее усиления.

«Что мы можем в связи с этим предпринять? Понятно, что у спецслужб своя работа. А мы можем противопоставить этому прозрачность и безупречность голосования, его подсчета. Тогда, наверное, мы снимем все эти проблемы», — отметил он.

О том, что некоторые страны Запада будут пытаться «внести раскол» в российское общество накануне голосования по поправкам в Конституцию, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил в интервью газете «Аргументы и факты».

По его словам, в качестве инструмента будут использованы некоммерческие неправительственные организации, «где они намерены провоцировать националистические и сепаратистские настроения». Кроме того, ожидается увеличение активности альтернативных профсоюзных организаций.

Подробнее — в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Ни о каких интересах элит тут речи не идет»