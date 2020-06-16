В ГД заявили о попытках иностранного вмешательства в голосование по Конституции

16 июня 2020     12
В ГД заявили о попытках иностранного вмешательства в голосование по Конституции

В Госдуме заявили о попытках иностранного вмешательства в голосование по поправкам в Конституцию, которое пройдет в России с 25 июня по 1 июля. Об этом в интервью «Известиям» сообщил глава комитета по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по внесению поправок Павел Крашенинников.

«Да, нам известно. Николай Платонович (Патрушев) нам сообщил. Мы все это тоже видим. Но нам повезло. В нашей рабочей группе по внесению поправок не было людей, представляющих НКО, деятельность которых направлена на раскол и дестабилизацию российского общества. А если серьезно, что такое внешняя политика — это продолжение внутренней», — пояснил парламентарий.

По его словам, конкуренция за лидерство между странами не прекращается и малок то из конкурентов России хотел бы ее усиления.

«Что мы можем в связи с этим предпринять? Понятно, что у спецслужб своя работа. А мы можем противопоставить этому прозрачность и безупречность голосования, его подсчета. Тогда, наверное, мы снимем все эти проблемы», — отметил он.

О том, что некоторые страны Запада будут пытаться «внести раскол» в российское общество накануне голосования по поправкам в Конституцию, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил в интервью газете «Аргументы и факты».

По его словам, в качестве инструмента будут использованы некоммерческие неправительственные организации, «где они намерены провоцировать националистические и сепаратистские настроения». Кроме того, ожидается увеличение активности альтернативных профсоюзных организаций.

Подробнее — в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Ни о каких интересах элит тут речи не идет»

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В ГД заявили о попытках иностранного вмешательства в голосование по Конституции
В ГД заявили о попытках иностранного вмешательства в голосование по Конституции

В Госдуме заявили о попытках иностранного вмешательства в голосование по поправкам в Конституцию, которое пройдет в России с 25 июня …


КНДР изучает возможность введения войск в демилитаризованные зоны
КНДР изучает возможность введения войск в демилитаризованные зоны

Генеральный штаб Корейской народной армии сообщил, что КНДР изучает возможность введения своей армии в демилитаризованные в соответствии с межкорейскими соглашениями …


Трамп назвал условие сохранения американских войск в Германии
Трамп назвал условие сохранения американских войск в Германии

Президент США Дональд Трамп назвал условие, при котором Америка не станет выводить свои войска из Германии. Об этом сообщает Reuters. …


Овечкин сравнил жизнь в США и России
Овечкин сравнил жизнь в США и России

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин в прямом эфире с Юлией Бордовских в Instagram сравнил жизнь в США и России. …


В 13 российских городах парад Победы отменили из-за коронавируса
В 13 российских городах парад Победы отменили из-за коронавируса

Из-за эпидемии коронавируса парад Победы, который должен пройти 24 июня, отменили в 13 российских городах. Об этом сообщает принадлежащее Григорию …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты