В Германии допустили риск появления вакцины от коронавируса через несколько лет

Вакцина от коронавируса может появиться через несколько лет, если в процессе разработки произойдут неудачи. Об этом предупредил глава Минздрава Германии Йенс Шпан в эфире телеканала ARD.
Глава ведомства подчеркнул, что ученые со всего мира прогнозируют появление вакцины в следующем году, однако он призвал быть острожными в расчетах сроков ее появления. «Мы должны быть реалистами (…), такое [затруднения при разработке] уже происходило с другими вакцинами», — сказал он.
Министр напомнил, что вакцина должна пройти несколько этапов тестирования, прежде чем ее можно проверять на человеке. В среднем на разработку вакцины, включая доклинические исследования, эксперименты на животных и три этапа испытаний на людях, уходит от 8 до 17 лет.
Однако в случае с коронавирусом делается все возможное, чтобы сократить этот период. Для этого упрощаются процедуры подтверждения, увеличивается число испытуемых на каждом этапе и подключаются все производственные мощности, заверил Шпан.
Материалы по теме
Восточное поветрие
По данным на 3 мая, в мире более 3,47 миллиона зараженных коронавирусом, из них свыше 244 тысяч скончались, более 1,11 миллиона излечились. Наиболее пострадавшие от инфекции страны — США, Испания, Италия, Великобритания и Франция. Россия находится на 7-м месте по числу инфицирования с показателем 134 687 человек.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.
.covid { display: block; position: relative; width: 100%; max-width: 620px; margin: 20px auto; padding: 13px 15px 17px; box-sizing: border-box; background-color: #fff; border: 1px solid #eaeaea; border-radius: 6px; text-decoration: none; } .covid__arrow { position: absolute; width: 17px; height: 1px; bottom: 22px; right: 15px; background: #292929; } .covid__arrow:before, .covid__arrow:after { display: block; position: absolute; content: ''; top: -2px; right: -1px; width: 6px; height: 1px; background: #292929; -webkit-transition: 0.2s background ease-in; transition: 0.2s background ease-in; } .covid__arrow:before { top: -2px; -webkit-transform: rotate(45deg); transform: rotate(45deg); } .covid__arrow:after { top: 2px; -webkit-transform: rotate(-45deg); transform: rotate(-45deg); } .covid__title { margin-bottom: 4px; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: bold; font-size: 16px; line-height: 22px; color: #c33; } .covid__subtitle { max-width: 80%; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18px; color: #292929; } .covid:hover .covid__arrow { background: #c33; } .covid:hover .covid__arrow:before, .covid:hover .covid__arrow:after { background: #c33; } @media screen and (min-width: 768px) { .covid { padding: 18px 29px 20px 20px; background: #f3f3f3; border-color: #f3f3f3; border-radius: 2px; } .covid__title { font-family: 'PT Sans', 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 20px; line-height: 22px; } .covid__subtitle { max-width: 80%; font-family: 'PT Serif', Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 22px; } .covid__arrow { bottom: 27px; right: 19px; } }
Источник: Лента.Ру