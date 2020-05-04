В Германии допустили риск появления вакцины от коронавируса через несколько лет

Вакцина от коронавируса может появиться через несколько лет, если в процессе разработки произойдут неудачи. Об этом предупредил глава Минздрава Германии Йенс Шпан в эфире телеканала ARD.

Глава ведомства подчеркнул, что ученые со всего мира прогнозируют появление вакцины в следующем году, однако он призвал быть острожными в расчетах сроков ее появления. «Мы должны быть реалистами (…), такое [затруднения при разработке] уже происходило с другими вакцинами», — сказал он.

Министр напомнил, что вакцина должна пройти несколько этапов тестирования, прежде чем ее можно проверять на человеке. В среднем на разработку вакцины, включая доклинические исследования, эксперименты на животных и три этапа испытаний на людях, уходит от 8 до 17 лет.

Однако в случае с коронавирусом делается все возможное, чтобы сократить этот период. Для этого упрощаются процедуры подтверждения, увеличивается число испытуемых на каждом этапе и подключаются все производственные мощности, заверил Шпан.

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По данным на 3 мая, в мире более 3,47 миллиона зараженных коронавирусом, из них свыше 244 тысяч скончались, более 1,11 миллиона излечились. Наиболее пострадавшие от инфекции страны — США, Испания, Италия, Великобритания и Франция. Россия находится на 7-м месте по числу инфицирования с показателем 134 687 человек.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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Источник: Лента.Ру