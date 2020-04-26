В Германии футболистам предложили отказаться от секса ради возобновления сезона

26 апреля 2020     17
В Германии футболистам предложили отказаться от секса ради возобновления сезона

Руководство немецкой Бундеслиги разработало план по возобновлению сезона 9 мая. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, футболистам предложили отказаться от секса и поцелуев ради безопасности, если у одного из партнеров есть симптомы коронавируса. Командные фотографии и традиционные рукопожатия будут также запрещены. Перед началом тренировок и матчей каждому игроку будут измерять температуру.

20 апреля Премьер-министр Баварии Маркус Зедер назвал 9 мая возможной датой возобновления сезона в Бундеслиге. Он посчитал, что нужно быть очень осторожным при принятии подобных решений. Министерство труда и социальных вопросов предложило игрокам находиться на поле в масках и отказаться от празднования голов.

Большинство футбольных лиг приостановило розыгрыши из-за распространения коронавируса. В Германии количество инфицированных составляет более 156 тысяч человек, умерших от COVID-19 — более 5,8 тысячи.

Источник: Лента.Ру

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