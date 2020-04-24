В Германии задумали запретить футболистам праздновать голы

24 апреля 2020     9
В Германии задумали запретить футболистам праздновать голы

Министерство труда и социальных вопросов Германии прорабатывает возможность возобновления сезона в немецкой Бундеслиге. Об этом сообщает Spiegel.

По информации источника, ведомство предложило два варианта ограничений, которые могут быть введены при проведении футбольных матчей. Согласно первому, все игроки должны находиться на поле в масках, а также отказаться от контакта друг с другом в неигровых эпизодах. Например, во время празднования голов.

Второй вариант не предусматривает таких жестких ограничений непосредственно во время матча, но обязывает футболистов и сотрудников клубов минимизировать контакт друг с другом и с остальными людьми. Для выездных игр команды должны полностью выкупать гостиницы и заселять всех игроков и представителей тренерского штаба в отдельные номера.

20 апреля сообщалось о предложении Премьер-министра Баварии Маркуса Зедера возобновить сезон, остановленный из-за пандемии кронавируса, 9 мая.

Источник: Лента.Ру

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