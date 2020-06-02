В Госдуме нашли способ увеличить производство золота вдвое

2 июня 2020     10
В Госдуме нашли способ увеличить производство золота вдвое

В Госдуме подготовили законопроект об отмене ввозного НДС на драгоценные металлы. Это позволит вдвое увеличить производство золота в стране. Документ будет внесен в нижнюю палату парламента в середине июня, рассказали «Известиям» авторы законопроекта депутаты ГД Дмитрий Ионин и Игорь Ананских.

В настоящий момент российские аффинажные заводы (по переработке драгметаллов) не загружены на полную мощность. В стране производится около 300 т золота в год, при этом работают 11 предприятий, рассказал Дмитрий Ионин.

В Швейцарии же, которая лидирует по производству золота, ежегодно перерабатывают около 3,3. тыс. т на четырех заводах, добавил он.

По прогнозу Игоря Ананских, после отмены 20-процентного ввозного НДС объемы производства золота в РФ увеличатся как минимум вдвое.

Загрузка заводов вырастет за счет импорта из стран Средней Азии, а также Латинской Америки и Африки, сказал «Известиям» коммерческий директор Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов Александр Сахаров.

Ранее сообщалось, что в апреле запасы золота в банках России сократились на 6% — это около 4,6 т.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Золотой бочонок: объемы производства драгметалла хотят нарастить вдвое

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В Госдуме нашли способ увеличить производство золота вдвое
В Госдуме нашли способ увеличить производство золота вдвое

В Госдуме подготовили законопроект об отмене ввозного НДС на драгоценные металлы. Это позволит вдвое увеличить производство золота в стране. Документ …


Пенсионный фонд РФ перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Пенсионный фонд РФ перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет

Пенсионный фонд России (ПФР) перечислил первые единовременные выплаты на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщила пресс-служба фонда …


В раковых опухолях нашли мощную защиту против вирусов
В раковых опухолях нашли мощную защиту против вирусов

Ученые Института Фрэнсиса Крика в Великобритании обнаружили, что раковые клетки способны защищать себя от вирусов, которые вредны для опухолевых тканей, …


Решена судьба обокравшего квартиру Бузовой вора
Решена судьба обокравшего квартиру Бузовой вора

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Владимира Жаворонка, которого обвиняли в серии краж. Мужчина обокрал в …


Названа новая причина смерти чернокожего мужчины в Миннеаполисе
Названа новая причина смерти чернокожего мужчины в Миннеаполисе

Вскрытие показало, что смерть чернокожего Джорджа Флойда наступила в результате удушья от оказания сильного давления со стороны полицейских. Об этом …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты