В Госдуме нашли способ увеличить производство золота вдвое

В Госдуме подготовили законопроект об отмене ввозного НДС на драгоценные металлы. Это позволит вдвое увеличить производство золота в стране. Документ будет внесен в нижнюю палату парламента в середине июня, рассказали «Известиям» авторы законопроекта депутаты ГД Дмитрий Ионин и Игорь Ананских.

В настоящий момент российские аффинажные заводы (по переработке драгметаллов) не загружены на полную мощность. В стране производится около 300 т золота в год, при этом работают 11 предприятий, рассказал Дмитрий Ионин.

В Швейцарии же, которая лидирует по производству золота, ежегодно перерабатывают около 3,3. тыс. т на четырех заводах, добавил он.

По прогнозу Игоря Ананских, после отмены 20-процентного ввозного НДС объемы производства золота в РФ увеличатся как минимум вдвое.

Загрузка заводов вырастет за счет импорта из стран Средней Азии, а также Латинской Америки и Африки, сказал «Известиям» коммерческий директор Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов Александр Сахаров.

Ранее сообщалось, что в апреле запасы золота в банках России сократились на 6% — это около 4,6 т.

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Золотой бочонок: объемы производства драгметалла хотят нарастить вдвое