В Госдуме предложили решение для потерявших работу россиян

В России могут ввести общественные работы для предприятий, на которых в связи с карантинными мерами из-за пандемии коронавируса приостановлено производство. Об этом в среду, 6 мая, рассказал в интервью «Парламентской газете» зампредседателя комиссии Государственной Думы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Айрат Фаррахов.

«Мы выделили целый блок вопросов, связанный с занятостью людей в подобных организациях. Одно из предложений — внести изменения в законодательство, в том числе Трудовой кодекс, чтобы ввести практику общественных работ», — заявил депутат.

По его словам, общественные работы в условиях отсутствия спроса помогли бы сохранить коллективы и обеспечить заработок для граждан.

Фаррахов указал, что подобная федеральная программа применялась после мирового финансового кризиса 2008 года.

29 апреля был представлен доклад Международной организации труда, который свидетельствует о том, что из-за пандемии коронавируса более 305 млн человек в мире потеряют работу, около 1,6 млрд не будут иметь средств к существованию. Потеря работы грозит сотрудникам компаний, деятельность которых ограничена в условиях пандемии, а также предприятий из наиболее пострадавших сфер экономики.

По состоянию на 28 апреля, число официально зарегистрированных безработных в России достигло 950 тыс. человек. Согласно прогнозу Института социальной политики НИУ ВШЭ. подготовленному для «Известий», численность зарегистрированных безработных может вырасти до 5,3 млн человек.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 6 мая, всего в мире коронавирус обнаружен у свыше 3,7 млн человек, скончались 258 тыс. человек.