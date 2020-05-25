В Госдуме предложили увеличить штраф за нарушение ПДД на ж/д переезде

25 мая 2020     14
В Госдуме предложили увеличить штраф за нарушение ПДД на ж/д переезде

Депутаты заксобрания Ленинградской области внесли в нижнюю палату парламента законопроект об увеличении штрафа за нарушение правил переезда через железнодорожные пути. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Законопроектом предлагается увеличить до 5 тыс. рублей размер административного штрафа за пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно за остановку или стоянку на железнодорожном переезде», — говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы законопроекта отмечают, что повышение штрафа необходимо в связи с высокой тяжестью дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на железнодорожных переездах.

Согласно действующему законодательству, за нарушение правил переезда через ж/д пути предусмотрен штраф в размере 1 тыс. рублей или лишение водительских прав сроком от трех до шести месяцев.

В 2019 году на железнодорожных переездах сети ОАО «РЖД» зафиксировано 248 ДТП, что на 4% меньше, чем в 2018 году. Наиболее частыми причинами ДТП в 2019 году стали нарушения правил дорожного движения водителями либо неисправность автомобиля, повлекшая столкновение с проходящим поездом.

20 мая сообщалось, что депутат Владимир Петров предложил главе ГИБДД Михаилу Черникову предоставить водителям, впервые нарушившим ПДД, возможность самим выбрать наказание.

Источник: Газета Известия

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