В Госдуме рассказали о последствиях досрочного завершения РПЛ

25 апреля 2020     12
В Госдуме рассказали о последствиях досрочного завершения РПЛ

Депутат Государственной думы Игорь Лебедев выступил против досрочного завершения розыгрыша Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По его мнению, турнир необходимо доиграть, тем более для этого в запасе есть достаточное количество времени. Он также отметил, что в противном случае команды потерпят большие финансовые потери, а половина клубов и вовсе обанкротится.

При этом Лебедев призвал рассмотреть вопрос проведения матчей без зрителей. Он отметил, что болельщики вряд ли смогут посещать игры до конца лета.

Чемпионат России, как и многие другие мировые футбольные соревнования, приостановлен из-за пандемии коронавируса. По решению Российского футбольного союза (РФС) пауза продлится как минимум до 31 мая. К моменту объявления паузы в турнире единолично лидирует петербургский «Зенит», опережая ближайших преследователей на 9 очков.

Источник: Лента.Ру

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