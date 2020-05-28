В Госдуме рассказали о привычке футбольных болельщиков обеззараживаться изнутри

28 мая 2020     10
В Госдуме рассказали о привычке футбольных болельщиков обеззараживаться изнутри

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев выразил удовлетворение решением возобновить матчи Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) в присутствии зрителей. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По его словам, футбольные болельщики в России — такая группа, которая привыкла обеззараживаться изнутри, в связи с чем им не страшен коронавирус. Лебедев также отметил, что присутствие даже небольшого числа зрителей на трибунах поможет клубам с финансовой точки зрения.

Решение о возобновлении Тинькофф РПЛ в присутствии зрителей, было принято ранее в четверг, 28 мая. Уточняется, что на трибунах должно быть занято не больше 10 процентов мест. Первый матч будет сыгран 21 июня. Первенство было приостановлено в середине марта из-за пандемии коронавируса.

16 мая после паузы стартовала немецкая Бундеслига. Ряд других европейских первенств, включая чемпионаты Испании, Италии и Англии планируется начать в июне.

Источник: Лента.Ру

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