В Госдуму внесен проект о наказании чиновников за хамство

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Авторами инициативы стали вице-спикер Совфеда Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Они предлагают внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Так, за хамство чиновников, оскорбление государственному или муниципальному служащему грозит штраф в размере 50–100 тыс. рублей либо дисквалификация на срок до одного года. За повторное нарушение чиновникам грозит штраф 100–150 тыс. рублей или лишение права занимать должности на госслужбе в течение двух лет.

Понятие оскорбления предлагается трактовать как «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме». Согласно документу, вырастут штрафы за оскорбления в целом. Для физических лиц наказание предлагается увеличить до 10 тыс. рублей; для должностных лиц — до 100 тыс. рублей; для юридических — до 700 тыс. рублей.

Также авторы предлагают приравнять оскорбления в интернете к публичным. Штраф за такое нарушение составит 5–10 тыс. рублей.

В конце апреля правительство поддержало законопроект. В декабре президент России Владимир Путин согласился с идеей наказывать госслужащих за оскорбления граждан. Тогда президент заявил, что нужно продумать детали законодательной нормы и посоветоваться с экспертами. Позднее инициативу поддержал Совет Федерации.