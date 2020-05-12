В Госдуму внесен законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан

Глава комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предусматривающий штрафы для государственных и муниципальных служащих за оскорбление граждан. Документ опубликован во вторник, 12 мая, в электронной базе нижней палаты парламента.

«Оскорбление, совершенное лицом, замещающим государственную или муниципальную должность либо должность государственной или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий (должностных обязанностей), влечет наложение административного штрафа в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей либо дисквалификацию на срок до одного года», — говорится в проекте закона. Повторное нарушение влечет штраф 100–150 тыс. рублей или дисквалификацию на срок до двух лет.

Также предлагается увеличить административные штрафы за оскорбление в целом. Так, максимальная сумма взыскания вырастет для граждан с 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц — с 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — с 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

За оскорбление без квалифицирующих признаков (ч. 1 ст. 5.61 КоАП) штраф составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей (сейчас до 3 тыс. рублей). За оскорбление в публичных сетях или СМИ штраф для граждан предусмотрен штраф от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Таким образом, теперь оскорбления в интернете будут приравниваться к публичным.

Инициаторы законопроекта предложили изменить и само понятие «оскорбление». Формулировка «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме» может быть дополнена словами «или иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность».

В конце апреля правительство поддержало законопроект. В декабре президент России Владимир Путин согласился с идеей наказывать госслужащих за оскорбления граждан. Тогда президент заявил, что нужно продумать детали законодательной нормы и посоветоваться с экспертами. Позднее инициативу поддержал Совет Федерации.