В Грузии оценили возможное назначение Саакашвили в правительство Украины

6 мая 2020     5
В Грузии оценили возможное назначение Саакашвили в правительство Украины

Советник премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани оценил возможное назначение бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили в правительство Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Грузии.

Чиковани заявил, что Саакашвили — это «политик прошлого, который не создаст положительных результатов ни в Грузии, ни на Украине». Советник премьер-министра выразил сожаление по поводу того, что Киев рассматривает политическое соучастие Саакашвили, «человека, который осужден в Грузии за тяжкие преступления, за которые государство обратилось к Украине с просьбой о его передаче».

22 апреля стало известно, что Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера. Власти Грузии, где бывший президент обвиняется в нескольких преступлениях, предупредили, что в случае назначения отзовут посла из Киева. Позже появилась информация, что кандидатуре Саакашвили не хватает необходимого числа голосов в Раде.

30 апреля глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал, что власти Украины нашли новую должность для Саакашвили. Однако депутат отказался уточнить, о какой должности идет речь, будет ли политик работать в правительстве или в администрации президента Украины.

Источник: Лента.Ру

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