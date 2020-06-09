В Грузии работают над производством гранат и ракет по стандартам НАТО

9 июня 2020     14
В Грузии работают над производством гранат и ракет по стандартам НАТО

Грузия начала производство гранатометов, гранат и ракет по стандартам НАТО. Об этом в понедельник, 8 июня, заявил министр обороны страны Ираклий Гарибашвили в эфире телеканала PalitraNews.

«По моему распоряжению уже начата работа над вопросом производства гранатометов, гранат и ракет в соответствии стандартам НАТО. Хочу поблагодарить тех уникальных людей, которые работают над этим, так как их заслуга перед Грузией огромная», — приводит слова Гарибашвили «РИА Новости».

Глава грузинского Минобороны также подтвердил свое обещание о строительстве завода по производству патронов, отметив при этом сложность проекта.

В марте стало известно, что в пригороде Тбилиси началось строительство командного пункта НАТО. Работы планируется завершить в 2021 году. Ожидается, что в 2022 году командно-учебный центр примет военные учения НАТО–Грузия.

В январе генсек альянса Йенс Столтенберг напомнил, что Черное море является стратегически важным регионом для НАТО, в связи с чем они намерены наращивать свое присутствие в нем.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Народная артистка Нина Русланова попала в больницу
Народная артистка Нина Русланова попала в больницу

Народная артистка России Нина Русланова попала в больницу. По предварительной информации, причиной госпитализации стали проблемы с сердцем, сообщает Telegram-канал «112». …


Губерниев проклял Ефремова
Губерниев проклял Ефремова

Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале жестко отреагировал на ДТП в центре Москвы с участием актера Михаила Ефремова. «Будь …


Подтверждено состояние алкогольного опьянения Ефремова в момент аварии
Подтверждено состояние алкогольного опьянения Ефремова в момент аварии

Полиция подтвердила, что актер Михаил Ефремов, устроивший ДТП в центре Москвы, находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом заявил руководитель …


В Грузии работают над производством гранат и ракет по стандартам НАТО
В Грузии работают над производством гранат и ракет по стандартам НАТО

Грузия начала производство гранатометов, гранат и ракет по стандартам НАТО. Об этом в понедельник, 8 июня, заявил министр обороны страны …


Пострадавший в ДТП с Ефремовым водитель находится в тяжелом состоянии
Пострадавший в ДТП с Ефремовым водитель находится в тяжелом состоянии

Водитель автомобиля Lada, пострадавший при столкновении с иномаркой актера Михаила Ефремова, госпитализирован в тяжелом состоянии. Его оперируют Новость дополняется Источник: …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты