В Грузии работают над производством гранат и ракет по стандартам НАТО

Грузия начала производство гранатометов, гранат и ракет по стандартам НАТО. Об этом в понедельник, 8 июня, заявил министр обороны страны Ираклий Гарибашвили в эфире телеканала PalitraNews.
«По моему распоряжению уже начата работа над вопросом производства гранатометов, гранат и ракет в соответствии стандартам НАТО. Хочу поблагодарить тех уникальных людей, которые работают над этим, так как их заслуга перед Грузией огромная», — приводит слова Гарибашвили «РИА Новости».
Глава грузинского Минобороны также подтвердил свое обещание о строительстве завода по производству патронов, отметив при этом сложность проекта.
В марте стало известно, что в пригороде Тбилиси началось строительство командного пункта НАТО. Работы планируется завершить в 2021 году. Ожидается, что в 2022 году командно-учебный центр примет военные учения НАТО–Грузия.
В январе генсек альянса Йенс Столтенберг напомнил, что Черное море является стратегически важным регионом для НАТО, в связи с чем они намерены наращивать свое присутствие в нем.
Источник: Газета Известия
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