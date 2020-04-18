В Иерусалиме началась церемония освящения Благодатного огня

18 апреля 2020     15
В Иерусалиме началась церемония освящения Благодатного огня

В Храме Гроба Господня в Иерусалиме в субботу, 18 апреля, началась церемония освящения Благодатного огня.

Впервые за 10 столетий она проходит при закрытых дверях при отсутствии паломников и верующих христианских общин Иерусалима. Причиной такого решения стало распространение коронавируса в мире.

Церемония началась с шествия представителей Армянской православной апостольской церкви. Священники открывают древние дубовые ворота Храма Воскресения. В этом году ключ от храмовых ворот нес всего лишь один иеромонах Армянской церкви, сопровождаемый ключарем.

На храмовой площади дежурит полиция, передает «РИА Новости». Закрыты не только двери церкви, но и ворота, ведущие на площадь с ближайших улиц.

Ежегодная процедура доставки Благодатного огня из Иерусалима в храм Христа Спасителя в этом году состоится также 18 апреля.

Ранее стало известно, что из-за пандемии коронавируса Русская православная церковь приняла решение совершать богослужения Страстной недели в храмах Москвы в отсутствие прихожан. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал это трудным решением. Все обряды предписано исполнять дома, а церковные службы смотреть в телетрансляции. В российских соцсетях запущен хештег #молитесьдома.

В Кремле не знают, посетит ли президент России Владимир Путин пасхальное богослужение в этом году на фоне пандемии коронавируса, о чем 16 апреля сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: Газета Известия

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