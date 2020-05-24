В Иерусалиме открылся для посетителей храм Гроба Господня

24 мая 2020     11
В Иерусалиме открылся для посетителей храм Гроба Господня

Храм Грома Господня в Иерусалиме открылся для посетителей после карантина. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 23 мая на сайте Иерусалимского патриархата.

В первое время работы количество людей, единовременно посещающих храм, будет ограничено до 50 человек. Также необходимо будет соблюдать дистанцию два метра между людьми и избегать касания и поцелуев икон, камней и облачений.

Храм был закрыт из-за пандемии коронавируса 26 марта. Такое решение было принято местным церковным руководством совместно с израильской полицией в соответствии с мерами по борьбе с распространением коронавируса, введенными властями Израиля.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 24 мая, в мире зафиксировано 5,4 млн случаев заболевания COVID-19. 344,4 тыс. человек умерли, 2,2 млн пациентов выздоровели. В Израиле зарегистрировано 16,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, 279 летальных исходов и более 14 тыс. выздоровевших людей.

Источник: Газета Известия

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