В Индии после трех лет ареста освободили пакистанского голубя-шпиона

31 мая 2020     10
В Индии после трех лет ареста освободили пакистанского голубя-шпиона

Полиция Индии освободила из-под ареста пакистанского голубя, которого подозревали в шпионаже. Птица пролетела через спорную границу между двумя странами, что Индия в итоге посчитала попыткой слежки, пишет Toronto Sun.

В ходе обследования пернатого полиция не нашла ничего подозрительного. Отмечается, что голубь изначально принадлежал пакистанскому рыбаку. Однако неизвестно, в какую сторону его выпустили и вернулся ли он к хозяину.

«Это просто невинная птица», — заявил владелец голубя Хабибулла. Он призывал граждан Индии вернуть птицу ему, а не передавать ее полиции.

Опасения местных жителей вызвал номер, написанный на ноге пернатого. Предполагалось, что это тайный код, предназначенный для боевиков, действующих на спорной территории. Хабибулла утверждает, что голубь участвовал в птичьих гонках и цифры на его ноге — это номер телефона хозяина.

Отмечается, что такой вид азартных игр очень популярен в приграничных деревнях и периодически птицы с той или иной стороны теряются.

Голубя арестовали в октябре 2016 года. Сообщалось, что к его лапке было прикреплено письмо с угрозами, подписанное членами запрещенной в России исламистской группировки «Лашкаре-Тайба».

Источник: Лента.Ру

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