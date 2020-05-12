В Ингушетии сотрудник ДПС погиб во время оформления ДТП

12 мая 2020     16
В Ингушетии сотрудник ДПС погиб во время оформления ДТП

Сотрудник дорожно-патрульной службы Ингушетии, оформлявший ДТП, скончался в результате наезда машины. Об этом в понедельник, 11 мая, сообщила пресс-служба МВД по региону на своей странице в Instagram.

Отмечается, происшествие произошло вечером 10 мая на 572-м километре автодороги «Кавказ», где столкнулись легковой автомобиль Hyundai Solaris и «Камаз». Во время осмотра сотрудником ДПС места аварии в стоящий грузовик на полной скорости врезалась «Газель», в результате удара полицейский оказался зажатым между двумя автомобилями, отмечает «РИА Новости».

Пострадавший был незамедлительно госпитализирован, но во время реанимационных мероприятий он скончался. С различными травмами в больницу доставили водителя «Газели», его состояние не уточняется.

«МВД по Ингушетии скорбит по поводу безвременной смерти офицера полиции и выражает искреннее соболезнование родным и близким погибшего», — говорится в сообщении ведомства.

10 мая стало известно о гибели сотрудника МВД по Санкт-Петербургу в ДТП после задержания подозреваемого в похищении человека.

Источник: Газета Известия

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