В Ираке ликвидировали местного главаря «Исламского государства»

26 мая 2020     13
В Ираке ликвидировали местного главаря «Исламского государства»

В Ираке ликвидировали местного главаря «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) Муатаза аль-Джабури. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что наместник в Ираке был уничтожен на юге страны. Кроме того, этот террорист считался помощником лидера ИГ. Других подробностей не приводится.

Материалы по теме

14:19 — 27 октября 2019

20 мая сообщалось, что спецслужбы Ирака объявили о поимке террориста по имени Абдель Насер Кардаш — возможного преемника ликвидированного главаря «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади. Ранее он мог фигурировать в СМИ как Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курайши.

27 октября 2019 года президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации предыдущего лидера ИГ аль-Багдади. По его словам, в результате спецоперации были также уничтожены его подручные и значительное число боевиков.

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Ялте спасли ребёнка, упавшего с крыши одноэтажной пристройки
В Ялте спасли ребёнка, упавшего с крыши одноэтажной пристройки

Восьмилетний мальчик, упав с крыши пристройки жилого дома, потерял сознание и разбил голову. Мальчик упал с навеса первого этажа вниз …


В Крыму задержаны участники группы, обналичившей более 1 млрд рублей
В Крыму задержаны участники группы, обналичившей более 1 млрд рублей

Полиция полуострова задержала подозреваемых в незаконной «обналичке». «В «теневой» оборот было выведено более одного миллиарда рублей, а членами преступного сообщества …


Пожар оставил без крыши жильцов частного дома в Кировском районе Крыма
Пожар оставил без крыши жильцов частного дома в Кировском районе Крыма

Сегодня рано утром в селе Бабенково Кировского района загорелась кровля частного одноэтажного дома. Площадь горения составила 20 кв.м. Людей в …


Павел Буцай встал на защиту пенсионеров, пострадавших от мошенничества с электросчетчиками
Павел Буцай встал на защиту пенсионеров, пострадавших от мошенничества с электросчетчиками

Севастопольский омбудсмен Павел Буцай сегодня представил депутатам Законодательного собрания города отчет о своей работе. В минувшем году к нему за …


В Севастополе ввели налог на самозанятость
В Севастополе ввели налог на самозанятость

Закон о введении налога на самозанятость сегодня сразу в двух чтениях приняли депутаты Законодательного собрания Севастополя. Разработчики документа уверены: в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты