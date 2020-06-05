В испанском зоопарке родился белый львенок

Львенок с белой шерстью впервые родился в испанском зоопарке. Об этом 4 июня сообщило «Федеральное агентство новостей».

Малыш появился на свет 2 июня в городе Гильена в провинции Севилья. По данным агентства, рождение такого животного в неволе уже происходило в 2014 году во временном цирке в Мадриде — тогда родился белый лев.

Известно, что мать львенка по какой-то причине отказалась заботиться о нем. Владелец зоосада Хуан Луис Мальпартида считает, что в природе все происходит не беспричинно, и, значит, таков порядок вещей. Заботиться о львенке будет руководство зоопарка.

В тот же день сайт kp.ru сообщал, что в Барнаульском зоопарке 4 июня родились три львенка. Это второе пополнение в семействе родителей, Алтая и Аи. По словам директора зоопарка «Лесная сказка» Сергея Писарева, Первый малыш у львицы родился в 08:00 утра, а потом с промежутком в полчаса родились еще двое львят. Писарев рассказал, в будущем львята уедут в другие зоопарки. Малыши будут жить в Барнауле, пока не окрепнут. Ориентировочно, до ноября текущего года.

28 мая сообщалось, что в зоопарке Дарвинум немецкого города Росток имена для детенышей гориллы выбрали при помощи онлайн-голосования.