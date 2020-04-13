В Италии число умерших за сутки стало самым низким за три недели

В Италии за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 431 человек. Об этом сообщил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли в воскресенье, 12 апреля.

Отмечается, что данная цифра наименьшая с 19 марта, когда было зафиксировано 427 летальных исходов. Наибольшее число смертей пришлось на 27 марта, когда в Италии скончались 969 человек, пишет «РИА Новости». Всего в стране от COVID-19 скончалось 19 899 человек.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 12 апреля, количество случаев нового типа коронавируса в мире превысило 1,7 млн. При этом более 110 тыс. человек скончались, более 412 тыс. пациентов вылечились.

Италия закрылась на карантин с 10 марта. Власти запретили проведение любых массовых мероприятий, торжеств, школы закрыты до 3 апреля. Музеи, кинотеатры, развлекательные центры и театры также не работают. Позднее стало известно, что карантинный режим продлили до 13 апреля.

10 апреля премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время пресс-конференции заявил о продлении в стране режима карантина до 3 мая.

В марте Москва договорилась с Римом об оказании гуманитарной помощи для предотвращения ухудшения эпидемиологической обстановки из-за коронавирусной инфекции.

В Италию отправились 15 самолетов ВКС России, которые привезли специальные средства дезинфекции, медицинские аппараты и медиков. Врачи круглосуточно дежурят в полевом госпитале в Бергамо с 6 апреля. Восемь врачебно-сестринских бригад принимают и лечат больных во всех отделениях интенсивной терапии и отделениях для лечения больных легкой и средней степени.