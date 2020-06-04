В JAC рассказали о новом электромобиле для России

4 июня 2020     9
В JAC рассказали о новом электромобиле для России

Новый электромобиль китайского автопроизводителя JAC — iEV7S — будет представлен на российском рынке в единственной комплектации Luxury. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 4 июня.

Отмечается, что в комплектацию входят светодиодные дневные ходовые огни, противотуманные фары с устройством подсветки поворотов, автоматический головной свет, 16-дюймовые колеса индивидуального дизайна с шинами размера 205/55. Кроме того, электромобиль оснащен передними подушками безопасности для водителя и переднего пассажира, камерами кругового обзора, функцией контроля давления в шинах.

Длина JAC iEV7S составляет 4135 мм, ширина — 1750 мм, высота — 1560 мм. Колесная база достигает 2490 мм.

Автомобиль оснащен электромотором мощностью 115 л.с. От 0 до 100 км/час машина разгоняется за 12 с. Пробег на одной зарядке составляет 280 км, дальность может быть увеличена до 360 км при движении с постоянной скоростью 60 км/ч.

Продажи электромобиля JAC iEV7S в России начнутся в августе 2020 года.

29 мая сообщалось, что концерн Volkswagen AG до конца 2020 года инвестирует в китайского производителя автомобилей JAC €1 млрд.

Источник: Газета Известия

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