В Японии из-за кибератаки могла произойти утечка оборонных данных

Информация японских оборонных сил могла быть похищена в результате хакерской атаки на телекоммуникационную компанию NTT Communications. Об этом 28 мая сообщает Kyodo со ссылкой на источники.

Собеседник агентства рассказал, что речь идет об утечке порядка 100 файлов, среди которых чертежи и планы военных объектов, в том числе военно-морской базы Йокосука. В настоящее время расследованием занимается министерство обороны Японии совместно с компанией.

При этом уточняется, что похищенные данные не являются конфиденциальными, однако могут поставить под угрозу каналы связи между японскими ведомствами.

Кроме того, японское оборонное министерство расследуют возможную утечку информации после кибератак на компанию по производству электрооборудования Mitsubishi Electric, IT-компанию NEC и металлургического предприятия Kobe Steel.

В апреле стало известно, что страны Евросоюза в период пандемии коронавирусной инфекции зафиксировали многочисленные хакерские атаки.