В Японии зафиксирована самая высокая смертность от COVID-19 за сутки

В Японии за последние сутки от коронавирусной инфекции погиб 31 человек. Об этом 2 мая сообщает ТАСС со ссылкой на органы здравоохранения страны.

Это самый высокий показатель с начала эпидемии.

Всего в стране от COVID-19 скончались 530 человек, пишет «Газета.ру».

При этом, согласно данным портала Worldometer, число зараженных коронавирусом в Японии составляет более 14 тыс. человек.

Ранее стало известно, что власти Японии намерены продлить режим чрезвычайной ситуации в стране, действующий до 6 мая, из-за распространения инфекции.

По их мнению, масштабы распространения коронавируса в стране не удалось сократить в должной степени.