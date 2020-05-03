В Японии зафиксирована самая высокая смертность от COVID-19 за сутки

3 мая 2020     16
В Японии зафиксирована самая высокая смертность от COVID-19 за сутки

В Японии за последние сутки от коронавирусной инфекции погиб 31 человек. Об этом 2 мая сообщает ТАСС со ссылкой на органы здравоохранения страны.

Это самый высокий показатель с начала эпидемии.

Всего в стране от COVID-19 скончались 530 человек, пишет «Газета.ру».

При этом, согласно данным портала Worldometer, число зараженных коронавирусом в Японии составляет более 14 тыс. человек.

Ранее стало известно, что власти Японии намерены продлить режим чрезвычайной ситуации в стране, действующий до 6 мая, из-за распространения инфекции.

По их мнению, масштабы распространения коронавируса в стране не удалось сократить в должной степени.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Актер из «Игры престолов» побил мировой рекорд в становой тяге
Актер из «Игры престолов» побил мировой рекорд в становой тяге

Исландский спортсмен Хафтор Бьёрнссон, который исполнил роль Григора Клигана или «Горы» в сериале «Игра престолов» от HBO, побил рекорд мира …


Названы способы избежать заражения коронавирусом через продукты
Названы способы избежать заражения коронавирусом через продукты

Академик РАН, вирусолог Феликс Ершов назвал способы избежать заражения коронавирусной инфекцией через воду и еду в эфире НСН. «Особенность коронавирусов …


Устроившими дрифт с кальяном и музыкой россиянами заинтересовались власти
Устроившими дрифт с кальяном и музыкой россиянами заинтересовались власти

Власти Санкт-Петербурга изучат данные видеозаписей с вечеринкой на Крестовском острове во время режима самоизоляции. Об этом сообщили РИА Новости в …


В Японии зафиксирована самая высокая смертность от COVID-19 за сутки
В Японии зафиксирована самая высокая смертность от COVID-19 за сутки

В Японии за последние сутки от коронавирусной инфекции погиб 31 человек. Об этом 2 мая сообщает ТАСС со ссылкой на …


Названы способы избежать заражения коронавирусом через еду и воду
Названы способы избежать заражения коронавирусом через еду и воду

Особенность коронавируса заключается в том, что он передается не только воздушно-капельным путем, но и через кишечник, заявил академик РАН Феликс …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты