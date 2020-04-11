В Южной Корее COVID-19 повторно нашли у 91 выздоровевшего пациента

Повторные анализы на COVID-19, взятые у 91 жителя Южной Кореи, которые переболели коронавирусом и были отпущены с карантина, показали положительный результат на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщает в пятницу агентство «Рёнхап».

Пробы органов дыхания были проведены у пациентов для более детальных анализов, результаты которых станут известны не ранее чем через две недели.

Врачи хотят выяснить вырабатывает ли организм этих людей антитела против коронавируса нового типа. По мнению некоторых экспертов присутствие антител в организме лишает их обладателя возможности заражать окружающих.

Южнокорейские врачи считают, что вероятно пациенты не были заражены повторно, скорее всего вирус в их организме повторно активизировался, ведь анализы дали положительный результат на COVID-19 через короткий промежуток времени после их выхода из карантина.

Многие вирусологи и иммунологи полагают, что коронавирус может оставаться в латентном состоянии в некоторых клетках человеческого тела, а позднее вновь активизироваться и атаковать органы дыхания.

«Рёнхап» напоминает, что заразившийся коронавирусом пациент считается полностью выздоровевшим после двух анализов на вирус, показавших негативных результат и сделанных в 24-часовой интервал.

После анализа 73 генов инфицированных пациентов, южнокорейские специалисты пока не обнаружили признаков генетической мутации в новом типе коронавируса. Такую информацию опубликовали специалисты Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) в четверг, 9 апреля.

8 апреля сообщалось, что Южная Корея временно приостановит безвизовый режим в отношении государств, ограничивших въезд на свою территорию для ее граждан.

Начиная с 1 апреля все въезжающие на территорию Южной Кореи обязаны соблюдать 14-дневный карантин.

По состоянию на 10 апреля число заразившихся в Южной Корее составляет 10 450 человек, скончались 208 пациентов.