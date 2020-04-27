В Южной Корее опровергли слухи о плохом здоровье Ким Чен Ына

27 апреля 2020     14
В Южной Корее опровергли слухи о плохом здоровье Ким Чен Ына

Советник президента Южной Кореи Мун Чжон Ин опроверг предположения некоторых СМИ о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын умер или находится в тяжелом состоянии. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, лидер КНДР находится в северокорейском городе Вонсане с 13 апреля, он жив и чувствует себя хорошо. При этом советник добавил, что до сих пор никаких подозрительных перемещений замечено не было.

25 апреля издание New York Post сообщило о возможной смерти северокорейского лидера. По данным журналистов, заместитель директора гонконгского спутникового телевидения HKSTV утверждал, что Ким Чен Ын мертв, ссылаясь на «очень солидный источник». В свою очередь, глава Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос заявил, что данная информация не соответствует действительности.

Впервые сообщения о якобы ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера появились 21 апреля. Как сообщал американский телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США, здоровье Ким Чен Ына пошатнулось после перенесенной хирургической операции. С 11 апреля глава КНДР не появлялся на публике и впервые за восемь лет пропустил торжественную церемонию по случаю 108-летия со дня рождения своего деда Ким Ир Сена.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения об ухудшении здоровья Ким Чен Ына, о котором сообщали некоторые американские СМИ, не соответствуют действительности.

Источник: Газета Известия

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