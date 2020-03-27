В кабмине обсуждают субсидирование ипотечных ставок

27 марта 2020     10
В кабмине обсуждают субсидирование ипотечных ставок

Во второй пакет антикризисного плана может войти субсидирование процентной ставки по ипотеке в случае, если Центробанк начнет повышать ключевую. Об этом «Известиям» рассказал федеральный чиновник.

Также Минстрой и Минэкономразвития обсуждают с Центральным банком вопрос о том, чтобы не вводить с 1 июля показатель долговой нагрузки на заемщиков, желающих взять жилищный кредит. Эта мера необходима для того, чтобы не допустить спада ипотечного кредитования.

Замминистра финансов Алексей Моисеев подтвердил, что такие меры в готовящийся второй пакет антикризисного плана действительно рассматриваются. На вопрос, поддерживает ли Минфин субсидирование процентной ставки по ипотеке из бюджета, Алексей Моисеев ответил: «Обсуждаем». При этом он сказал, что Минфин поддерживает предложение не вводить показатель долговой нагрузки для будущих ипотечников.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Жилищный помощник: в кабмине обсуждают субсидирование ипотечных ставок

Источник: Газета Известия

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