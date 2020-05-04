В Калининграде не будут привлекать студентов-медиков к борьбе с COVID-19

4 мая 2020     4
В Калининграде не будут привлекать студентов-медиков к борьбе с COVID-19

Не смотря на нехватку медицинских работников в Калининградской области, региональных студентов-медиков не будут привлекать к работе с коронавирусными больными. Об этом заявил в понедельник, 4 мая, министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко, сообщает «РИА Новости».

Дефицит медицинских кадров наблюдался в регионе еще до начала распространения COVID-19, отметил министр.

Ранее, 4 мая, Кравченко уже сообщал, что около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала отказались работать в период борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции в Калининградской области.

25 апреля стало известно, что врач петербургской Елизаветинской больницы скончался от коронавируса, которым заразился во время работы с инфицированными пациентами.

По данным портала стопкоронавирус.рф на понедельник, в Калининградской области зафиксировано 524 пациента с подтвержденным коронавирусом, выздоровели 114 человек, девять пациентов умерли.

По состоянию на 4 мая в России общее число заболевших достигло 145 268 человек, умерли 1356 пациентов, выздоровели 18 095.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

SANA: системы ПВО Сирии отражают атаку с воздуха в Алеппо
SANA: системы ПВО Сирии отражают атаку с воздуха в Алеппо

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены. Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство …


Луческу: Сёмин уйдет из «Локомотива», только если сам этого захочет
Луческу: Сёмин уйдет из «Локомотива», только если сам этого захочет

23:20 Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал информацию о том, что наставник «Локомотива» Юрий Семин может быть уволен. globallookpress.com …


В Калининграде не будут привлекать студентов-медиков к борьбе с COVID-19
В Калининграде не будут привлекать студентов-медиков к борьбе с COVID-19

Не смотря на нехватку медицинских работников в Калининградской области, региональных студентов-медиков не будут привлекать к работе с коронавирусными больными. Об …


Вести Севастополь 4.05.2020
Вести Севастополь 4.05.2020. Выпуск 21:05

Главные темы выпуска: – Парад Победы под окнами каждого ветерана. Черноморский флот проведет почти 30 мини-парадов. – ФСБ раскрывает тайны …


Россияне массово попытались отбить пьяного водителя у инспектора ДПС
Россияне массово попытались отбить пьяного водителя у инспектора ДПС

В Чувашии 11 местных жителей массово попытались отбить пьяного водителя у инспектора ДПС. Видео опубликовало в своем Telegram-канале издание «Подъем». …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты