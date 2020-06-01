В камерах воров в законе нашли набор для барбекю и самогонный аппарат

1 июня 2020     9
В камерах воров в законе нашли набор для барбекю и самогонный аппарат

Службы внутренних расследований греческой полиции обнаружили в тюрьме города Нигрита VIP-камеры, в которых проживали воры в законе из Грузии. Об этом сообщает портал «Русские Афины».

В камерах Давида Мазанашвили, известного в криминальной среде как Дато Руставский, Нодара Шукакидзе (Нодо Глданский), Кахабера и его брата Лаши Шушанашвили (Каха и Лаша Руставские) во время рейда обнаружили телевизоры, холодильники с морозильной камерой, кондиционеры, наборы для барбекю, микроволновку, бутылки с алкоголем, спортивные тренажеры и самодельный самогонный аппарат. В некоторых туалетах этого тюремного блока стены были выложены не стандартной плиткой, а дорогой мозаикой.

Рейд проходил в рамках масштабного расследования после многочисленных сигналов, поступивших в прокуратуру. В одном из последних сообщений говорилось, что 10 мая в тюрьму к одному из заключенных пришла жена, несмотря на запрет посещений из-за ситуации с коронавирусом. Женщина привезла мужу принтер, антисептики, еду, безалкогольные напитки Red Bull и кастрюлю с молочным пудингом.

По итогам рейда в отношении 30 задержанных было возбуждено дело. По информации источников портала,19 фигурантов — представители грузинской мафии.

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Источник: Лента.Ру

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