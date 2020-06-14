В Канаде нефтепровод закрыли после разлива топлива

Нефтепровод компании Trans Mountain в канадском городе Абботсфорд был закрыт после обнаружения разлива топлива, сообщила 13 июня пресс-служба компании.

Инцидент произошел утром в субботу на насосной станции Сумас.

«Группы на месте происшествия на территории Trans Mountain взяли ситуацию под свой контроль, ведутся работы по очистке. Соответствующие регулирующие органы были уведомлены, угрозы для общества нет», — говорится в заявлении.

Отмечается, что оценка объема разлитой нефти пока не проводилась, однако утечка была полностью сдержана. Ведется расследование причин инцидента.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (дочерняя компания «Норникеля») произошла разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива. Всего разлилось порядка 20 тыс. т топлива.