В Киеве обнаружили мертвым нардепа Давиденко

23 мая 2020     16
В Киеве обнаружили мертвым нардепа Давиденко

Украинского народного депутата Валерия Давиденко нашли мертвым в своем офисе. Об этом в Facebook написал другой депутат Верховной рады Украины Илья Кива в субботу, 23 мая.

По его словам, на теле Давиденко обнаружено огнестрельное ранение.

«Только что в офисе народного депутата Давиденко Валерия Николаевича обнаружен его труп с огнестрельным ранением. Обстоятельства выясняются!» — написал Кива.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и причины гибели нардепа.

Давиденко был депутатом рады восьмого и девятого созывов.

Источник: Газета Известия

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