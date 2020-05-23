В Киеве обнаружили мертвым нардепа Давиденко

Украинского народного депутата Валерия Давиденко нашли мертвым в своем офисе. Об этом в Facebook написал другой депутат Верховной рады Украины Илья Кива в субботу, 23 мая.
По его словам, на теле Давиденко обнаружено огнестрельное ранение.
«Только что в офисе народного депутата Давиденко Валерия Николаевича обнаружен его труп с огнестрельным ранением. Обстоятельства выясняются!» — написал Кива.
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и причины гибели нардепа.
Давиденко был депутатом рады восьмого и девятого созывов.
Источник: Газета Известия