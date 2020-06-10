В Кировской области в результате ДТП с грузовиком погибли четыре человека

В Кировской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на федеральной автодороге «Вятка», сообщается на сайте ГУ МЧС по региону в среду, 10 июня.

«На 281-м км ФАД Р-176 «Вятка» в Котельничском районе Кировской области в 1 км от п. Вишкиль произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузового автомобиля», — сказано в сообщении.

Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства, в результате аварии погибли четыре человека, еще один был травмирован.

Ликвидировали последствия аварии 17 человек и шесть единиц техники, задержки движения на автодороге нет.

9 июня сообщалось, что в Волгоградской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль своей начальницы и врезался на нем в машину скорой помощи. В результате пострадали он и еще четыре человека. В отношении 52-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.