В Китае еще 54 человека заразились коронавирусом за сутки

28 марта 2020     19
В Китае еще 54 человека заразились коронавирусом за сутки

Количество заразившихся новым коронавирусом на территории Китая возросла на 54 человека. Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Отмечается, что все заболевшие прибыли из-за границы. Общее число зараженных на данный момент составляет 81 тыс. 394, из них 74 тыс. 671 человек выздоровели, пишет ТАСС.

Три человека скончались, сейчас число погибших в результате заражения коронавирусом составляет 3 тыс. 295 человек. Все летальные случаи произошли в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения коронавирусом. При этом новых случаев заражения в регионе не выявлено.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Из-за нового вируса многие страны ограничили авиасообщение и закрыли свои границы.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 596 тыс. случаев заболевания, умерли более 27 тыс. человек, вылечились 133 тыс.

Источник: Газета Известия

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