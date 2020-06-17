В Китае ускорился рост цен на жилье

По итогам мая жилье в 70 крупнейших населенных пунктах Китая подорожало. В так называемых городах первого уровня — Пекине, Шанхае, Шэньчжэне и Гуанчжоу — цены в новостройках увеличились в среднем на 0,7 процента по сравнению с апрельским показателем. Об этом сообщает информационное агентство «Синьхуа».

Ценовой рост ускоряется — месяц назад в перечисленных городах он составлял 0,2 процента. Новое жилье в городах второго уровня за май подорожало на 0,6 процента (за апрель — на 0,5 процента). В городах третьего уровня ценники увеличились на 0,7 процента (против 0,6 процента в апреле). «Вторичка» в свою очередь также растет в цене: за май в городах разного уровня она прибавила от 0,3 до 1,1 процента.

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Иерархическая классификация китайских городов используется неофициально. Традиционно к первому уровню относят лишь четыре вышеуказанных мегаполиса. Второй насчитывает около 30 городов, третий — порядка 70.

В конце мая стало известно, что состоятельные китайские покупатели вернулись на мировой рынок недвижимости после стабилизации ситуации с распространением коронавируса. Они начали скупать дорогое жилье в самом Китае и по всему миру — в Сингапуре, Австралии, Новой Зеландии, Южной Корее и других странах, чтобы избежать финансовых потерь из-за падения курса юаня.

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Источник: Лента.Ру