В Китае за сутки выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом на территории Китая за прошедшие сутки увеличилось на 55 до 81 тыс. 340. Об этом сообщает государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Отмечается, что из 55 случаев заражения 54 были выявлены у прибывших из-за границы. В провинции Хубэй, ставшей эпицентром эпидемии, новых случаев заболевания не выявлено, однако, там зафиксировали пять летальных случаев от коронавируса. Общее число смертей в Китае достигло 3 тыс. 292, пишет «РИА Новости».

24 марта сообщалось, что власти китайской провинции Хубэй с 8 апреля снимут ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, который стал очагом распространения коронавируса.

Официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения Китая Ми Фэн заявил 12 марта, что в стране пройден пик эпидемии. Распространение недуга пошло на спад после нескольких недель жестких мер, введенных властями для контроля за передвижением людей и транспортным сообщением.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometers на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 530тыс. случаев заболевания, скончались 24 тыс. человек, вылечились более 124 тыс. пациентов. По последним данным, в России подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. Зафиксированы два летальных исхода.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Источник: Газета Известия