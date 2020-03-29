В Китае заявили об остановке эпидемии коронавируса в стране

29 марта 2020     15
В Китае заявили об остановке эпидемии коронавируса в стране

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, который является возбудителем заболевания COVID-19, в Китае практически остановилось. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщил представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает агентство Xinhua.

В настоящий момент количество внутренних случаев заболевания в Китае составляет менее 3 тыс., однако число заражений, привезенных из-за границы, продолжает расти. Именно поэтому всё еще сохраняется высокий риск возникновения новой вспышки коронавируса.

По словам Ми Фэна, к вечеру 28 марта было зарегистрировано 693 завозных случая заболевания из 42 стран.

Коронавирус SARS-CoV-2 был впервые выявлен в китайском Ухане в конце декабря 2019 года.

По данным Worldometer на 29 марта, на планете зарегистрировано свыше 678 тыс. случаев заболевания, умерли более 31 тыс. человек, вылечились — более 146 тыс.

В России к настоящему моменту зафиксировано 1534 заболевших, из них более 1 тыс. — в Москве.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Россия отреагировала на слухи об «американском следе» в пандемии коронавируса
Россия отреагировала на слухи об «американском следе» в пандемии коронавируса

Москва не располагает сведениями об «американском следе» в возникновении коронавируса и последовавшей пандемии. Об этом ТАСС сообщил источник в МИД …


В центре Москвы начали призывать гуляк разойтись по домам
В центре Москвы начали призывать гуляк разойтись по домам

@interfaxonline / Instagram В центре Москвы появились автомобили с громкоговорителями, из которых раздаются призывы к гражданам разойтись по домам из-за …


Российские подростки устроили вечеринку в ночном клубе на фоне коронавируса
Российские подростки устроили вечеринку в ночном клубе на фоне коронавируса

В Уфе подростки устроили вечеринку в ночном клубе, несмотря на запрет массовых сборищ из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» …


Карантин не останавливает туристов от походов в горы Крыма
Карантин не останавливает туристов от походов в горы Крыма

Сотрудники МЧС Крыма во время патрулирования горно-лесной местности в эти выходные встретили немало туристических групп. С 28 марта по 5 …


В Сочи на автомобильном посту Магри остановлен поток туристов
В Сочи на автомобильном посту Магри остановлен поток туристов

Поток туристов остановлен на автомобильном посту Магри в Сочи из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили в воскресенье, 29 марта, в администрации …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты