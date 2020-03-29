В Китае заявили об остановке эпидемии коронавируса в стране

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, который является возбудителем заболевания COVID-19, в Китае практически остановилось. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщил представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает агентство Xinhua.

В настоящий момент количество внутренних случаев заболевания в Китае составляет менее 3 тыс., однако число заражений, привезенных из-за границы, продолжает расти. Именно поэтому всё еще сохраняется высокий риск возникновения новой вспышки коронавируса.

По словам Ми Фэна, к вечеру 28 марта было зарегистрировано 693 завозных случая заболевания из 42 стран.

Коронавирус SARS-CoV-2 был впервые выявлен в китайском Ухане в конце декабря 2019 года.

По данным Worldometer на 29 марта, на планете зарегистрировано свыше 678 тыс. случаев заболевания, умерли более 31 тыс. человек, вылечились — более 146 тыс.

В России к настоящему моменту зафиксировано 1534 заболевших, из них более 1 тыс. — в Москве.

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Источник: Газета Известия