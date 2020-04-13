В китайском городе у границы с Россией пожаловались на возвращающихся на родину

Жители города Суйфыньхэ в китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией, негативно высказались о тех, кто возвращается в страну во время пандемии коронавируса. Об этом в понедельник, 13 апреля, пишет Reuters.
«Мы думали, что наш маленький городок — это самое безопасное место», — пожаловался житель китайского города, говоря о приезде гостей из-за рубежа.
По данным агентства, число зараженных коронавирусом в КНР за последние 24 часа выросло до максимально высоких показателей впервые за полтора месяца — 108. 98 из них приехали из других государств. Половина таких инфицированных — это граждане Китая, которые вернулись из Дальневосточного федерального округа России. В стране из-за роста числа завезенных случаев может начаться вторая волна заражения COVID-19, отмечает Reuters.
По словам местных жителей, даже если граждане очень хотят вернуться на родину, им не стоит этого делать, пока страна не восстановилась от эпидемии коронавируса.
Ранее глава экспертной группы по лечению COVID-19 Чжан Вэньхун предсказал начало второй волны эпидемии в мире в ноябре 2020 года. Он отметил, что она может оказаться значительно слабее первой.
По состоянию на 13 апреля число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Китае составило около 82 тысяч, 77 тысяч из зараженных излечились.
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Лента.Ру