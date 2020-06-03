В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов

3 июня 2020     7
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования. Проект нового КоАПа размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Так, за невыполнение водителем требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения будут по-прежнему наказывать штрафом в размере 30 тыс. рублей и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок от полутора до двух лет. Но если в машине в этот момент находился несовершеннолетний в возрасте до 16 лет, то водителя ждут штраф в размере 50 тыс. рублей, а также лишение прав на срок от двух до трех лет.

В декабре 2019 года МВД был подготовлен проект изменений в правила освидетельствования, согласно которому сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики. Тест предложат пройти даже тем автомобилистам, которые не проявляют внешних признаков опьянения.

Инициатива позволит проводить предварительные проверки с помощью бесконтактного детектора алкоголя через анализ алкоголя или бумажного теста для экспресс-анализа слюны.

20 мая сообщалось, что депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил главе ГИБДД Михаилу Черникову предоставить водителям, впервые нарушившим ПДД, возможность самим выбрать наказание.

Источник: Газета Известия

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