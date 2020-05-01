В Коммунарке выявили новый симптом у зараженных коронавирусом

1 мая 2020     1
В Коммунарке выявили новый симптом у зараженных коронавирусом

У большинства пациентов больницы в Коммунарке, зараженных коронавирусом, выявили новый симптом — высыпания на руках и животе. Об этом 1 мая в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом (РЕК), рассказал главный врач больницы Денис Проценко. Трансляция встречи опубликована на YouTube-канале РЕК.

«Мы видим у большинства поступивших к нам больных кожные проявления, о которых не так много писалось. Предположить о мутации можно только по разнице клинической картины. Высыпания достаточно разнообразны. В первую очередь высыпания на коже кистей и живота», — сказал он.

Кроме того, на своей странице в Faceboo, он сообщил о первой выполненной тромбоэкстракции (механическое удаление тромбов из сосудов. — Ред.) при ишемическом инсульте. Операцию провели совместно со специалистами Городской клинической больницы имени И.В. Давыдовского. Также было налажено ЭКМО (искусственное насыщение крови кислородом. — Ред.) при участии медиков Городской клинической больницы № 1 им. Н.И. Пирогова и больницой № 52.

По состоянию на 1 мая число случаев коронавируса в России составило 114 431. За весь период эпидемии скончались 1169 пациентов, вылечились — 13 220.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Источник: Газета Известия

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