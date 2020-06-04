В кораблях Маска нашли российские детали

4 июня 2020     21
В кораблях Маска нашли российские детали

Компания SpaceX миллиардера Илона Маска использовала в корабле Crew Dragon российские детали. Об этом агентству РИА Новости эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич.

Он пояснил, что корабль пристыковался к Международной космической станции (МКС) через адаптер IDA, разработанный на головном предприятии госкорпорации «Роскосмос» РКК «Энергия».

Материалы по теме

12:56 — 7 февраля 2018

22:45 — 30 мая

Ранее компания Boeing заказала у России три летных образца IDA и четыре элемента для испытаний основной конструкции. Позднее летные образцы были дооснащены в США рядом элементов и переданы в SpaceX для установки на корабли Dragon..

3 июня немецкая газета Der Tagesspiegel указала, что Маск позаимствовал у россиян концепцию раздельной доставки людей и грузов в космос. Издание отметило, что Россия с самого начала отдавала предпочтение раздельным стартам космических «грузовиков» и пилотируемых кораблей.

30 мая в 22:22 ракета Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon стартовала с 39-го стартового комплекса Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди во Флориде. Пуск к станции стал вторым для Crew Dragon и первым, проходящим с экипажем на борту. 31 мая корабль успешно пристыковался к МКС.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Концерн «Ростеха» готов обеспечить половину госзаказа на аппараты ИВЛ
Концерн «Ростеха» готов обеспечить половину госзаказа на аппараты ИВЛ

03:24 Концерн «Радиоэлектронные технологии» госкорпорации «Ростех» готов обеспечить около 50% поставок аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) регионам в рамках госконтракта …


В Китае за сутки выявили один случай заболевания коронавирусом
В Китае за сутки выявили один случай заболевания коронавирусом

03:39 В Китае за сутки выявили один случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в провинции Гуандун, сообщили в Государственном комитете по …


В кораблях Маска нашли российские детали
В кораблях Маска нашли российские детали

Компания SpaceX миллиардера Илона Маска использовала в корабле Crew Dragon российские детали. Об этом агентству РИА Новости эксперт в области …


Рыбаки случайно нашли огромный рог ископаемого быка
Рыбаки случайно нашли огромный рог ископаемого быка

Братья-рыбаки случайно нашли вблизи валлийской деревни Садбрук, графство Монмутшир, 70-сантиметровый рог ископаемого тура. Об этом сообщает издание Daily Mail. Братья …


В коронавирусе обнаружили часть человеческого белка
В коронавирусе обнаружили часть человеческого белка

Ученые из Кембриджского университета обнаружили в коронавирусе вставку, которая идентична части человеческого белка. Исследование опубликовано на сайте научного журнала eLife. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты