В Красноярске инкассаторы госпитализированы после перестрелки

30 мая 2020     18
В Красноярске инкассаторы госпитализированы после перестрелки

Пострадавшие в результате нападения злоумышленников в Красноярске двое инкассаторов госпитализированы с тяжелыми травмами. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести и тяжелое. Об этом в субботу, 30 мая, сообщили в региональном минздраве.

Во время нападения мужчины были в бронежилетах, но всё равно получили огнестрельные ранения. В настоящий момент оба инкассатора находятся в больничном стационаре, им оказывается медицинская помощь. Один из пострадавших получил ранение в живот и ногу.

Инцидент произошел в Кировском районе Красноярска в районе 08:12 (04:12 мск) в субботу, 30 мая, на улице Щорса, рядом с офисом Сбербанка. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что злоумышленники напали с длинноствольным оружием, после чего скрылись с захваченной инкассаторской сумкой. Предполагается, что подозреваемые уехали с места ЧП на автомобиле Grand Cherokee или Range Rover.

Однако по данным в социальных сетях, преступники скрылись на автомобиле «Жигули», а впоследствии сменили машину на джип Grand Cherokee. Сумма похищенного не установлена.

Подозреваемых разыскивают, в городе введен специальный план по задержанию злоумышленников. По тревоге подняты все оперативные службы регионального главка МВД России, сообщили в ведомстве.

Источник: Газета Известия

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