В Красноярском крае осужденный за убийство и разбой сбежал из больницы

6 мая 2020     9
В Красноярском крае осужденный за убийство и разбой сбежал из больницы

Осужденный за убийство, разбой и повреждение имущества гражданин самовольно покинул больницу города Ачинска в Красноярском крае и объявлен в розыск. Об этом в среду, 6 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление ФСИН по региону.

«ГУФСИН России по Красноярскому краю разыскивает Голикова Михаила Васильевича, 1978 года рождения, осужденного Красноярским краевым судом по статьям 162, 105, 167 Уголовного кодекса РФ к 20 годам лишения свободы», — говорится в сообщении надзорного органа.

4 мая осужденный самовольно покинул Ачинскую межрайонную больницу №1, где проходил лечение. По словам пресс-службы ФСИН, по сотовой связи мужчина не отвечает. В управлении отметили, что он неоднократно попадал под суд и легко входит в доверие.

Беглец отличается полным телосложением, его рост 180 смв, может носить бороду. На левом предплечье около локтевого сгиба шрам 6 см, на левой ноге 16 послеоперационных шрамов по 4–5 см.

В мае 2019 года Советский районноый суд г. Красноярска смягчил Голикову наказание: его неотбытая часть была заменена принудительными работами на срок 5 лет и 3 месяца

5 апреля В Ростове-на-Дону находившийся в СИЗО обвиняемый сбежал в парике и очках, оставив вместо себя в камере адвоката. Мужчина изначально был в парике и очках. В итоге они поменялись одеждой, «адвокат» передал мужчине парик и очки, и тот покинул СИЗО. Факт подмены обнаружился только спустя два месяца. Оба гражданина были задержаны.

Источник: Газета Известия

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