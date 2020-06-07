В Красноярском крае подмыло опоры сразу двух мостов

В Красноярском крае из-за обильных осадков подмыло опоры сразу двух мостов — через реку Малый Кой в Партизанском районе и реку Сейба в Курагинском районе. Об этом сообщили в региональном управлении МВД 7 июня.

Автомобильный мост через Малый Кой является частью автодороги Партизанское–Мина. Из-за осадков переправа частично обрушилась, сообщение с пятью населенными пунктами — Кой, Мина, Кутурчин, Хабайдак и Мана — осуществляется через Манский район по автодороге Саяны – Выезжий Лог.

Мост через Сейбу пролегает на участке трассы «Саяны». Движение по нему сейчас также закрыто. Проехать можно по автодороге Р-257.

На обеих переправах дежурят сотрудники ГИБДД, пишет «Газета.ру». Движение будет разрешено после восстановления мостов.

Ранее, в июне, из-за паводка обрушился железнодорожный мост через реку Кола в Мурманской области. Возбуждено уголовное дело, 6 июня начались работы по демонтажу переправы. В ближайшее время будет построен временный обход.