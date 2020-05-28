В Красноярском крае прошел мощный ураган

28 мая 2020     9
В Красноярском крае прошел мощный ураган

Улицы нескольких населенных пунктов в Сибири оказались затоплены из-за мощного урагана. Также сильными порывами ветра сорвало крыши с десятков домов, оказались повалены деревья. Об этом 27 мая сообщил телеканал «Звезда».

В Красноярском крае летняя жара за несколько часов сменилась ливнем, градом и штормовым ветром. Из-за сильного дождя движение транспорта практически парализовало. Машины буквально тонули в лужах, многие автомобили удавалось вызволить лишь при помощи эвакуатора.

На западе Красноярского края из-за сильного ветра оказались оборваны линии электропередачи. Тысячи людей остались без света в Ачинске. В Шарыпово повреждены десятки зданий. Кровли лишись несколько жилых домов.

Несмотря на это в регионе нашлись люди, которые отнеслись к разгулу стихии с юмором. Один из них решил покататься по двору на резиновой лодке и даже попробовал порыбачить.

26 мая следователи в Свердловской области возбудили уголовные дела по фактам гибели жителей региона из-за урагана, который прошел 25 мая.

Источник: Газета Известия

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