В Кремле объяснили отсутствие в стране режима ЧС из-за коронавируса

Правительство России не вводит всеобщий режим Чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, так как все оптимальные меры уже принимаются. Такое заявление в понедельник, 30 марта, сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Могу только сказать, что принимаются те меры, которые считают наиболее предпочтительными и наиболее эффективными», — сказал он в ответ на вопрос журналистов о причинах не объявления режима ЧС в стране.

Песков также порекомендовал представителям прессы адресовать вопросы о мерах, подобных прекращению транспортного сообщения между городами страны, напрямую правительству. Он добавил, что российский лидер в курсе всего происходящего и ежедневно принимает решения на основе полученной информации.

«Сейчас принимаются те меры, которые считаются целесообразными», — ответил Песков журналистам на вопрос о точке зрения российского лидера Владимира Путина о методах борьбы с коронавирусом внутри страны.

Неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена в стране нерабочей в соответствии с указом президента Путина для предотвращения распространения коронавируса. Российский лидер призвал всех сограждан проявить сознательность и ответственность, оставшись на это время дома.

Во всех регионах России действует режим повышенной готовности — ограничено проведение массовых мероприятий, в школах и вузах объявлены каникулы.

В понедельник, 30 марта, в России было выявлено 302 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Среди новых заражений — 212 обнаружено в Москве. Общее количество инфицированных в стране превысило 1836 человек. Вылечились 66, умерли девять.

Ранее 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении в Москве обязательного домашнего режима самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Разрешается покидать дома за неотложной медицинской помощью, для поездок на работу и для похода в ближайший продуктовый магазин или в аптеку.