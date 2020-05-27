В Кремле получили приглашение Джонсона на Глобальный саммит по вакцинам

27 мая 2020     2
В Кремле получили приглашение Джонсона на Глобальный саммит по вакцинам

В администрации президента России Владимира Путина получили приглашение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на третий Глобальный саммит по вакцинам. Об этом в среду, 27 мая, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Оно (приглашение — Ред.) получено по дипломатическим каналам. Как только решение будет формализовано, мы об этом сообщим», — заявил представитель Кремля.

Накануне стало известно, что Джонсон направил Путину официальное приглашение принять участие в виртуальном саммите, главной задачей которого станет мобилизация ресурсов, необходимых Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI), чтобы обеспечить всеобщую доступность вакцины против COVID-19.

8 мая Джонсон и Путин провели телефонный разговор. В ходе общения, как после заявила канцелярия британского премьера, российский лидер был приглашен на саммит по вакцинам. Кроме того, стороны обсудили, как важно объединиться странам ради борьбы с пандемией коронавируса.

Сейчас во всем мире разрабатывается более 100 различных вакцин от новой коронавирусной инфекции, 10 из них уже находятся на этапах клинических исследований — в США, Китае, Великобритании, Германии.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 27 мая, всего в мире выявлено свыше 5,7 млн заболевших COVID-19, скончались 352 тыс. человек.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В Кремле получили приглашение Джонсона на Глобальный саммит по вакцинам
В Кремле получили приглашение Джонсона на Глобальный саммит по вакцинам

В администрации президента России Владимира Путина получили приглашение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на третий Глобальный саммит по вакцинам. Об этом …


Песков уточнил вероятность объявления дня проведения парада Победы выходным
Песков уточнил вероятность объявления дня проведения парада Победы выходным

День проведения парада Победы в Москве — среда, 24 июня, могут сделать выходным. Соответствующее заявление журналистам сделал в среду, 27 …


Призовой фонд The International 2020 превысил $8 млн спустя сутки после релиза Battle Pass
Призовой фонд The International 2020 превысил $8 млн спустя сутки после релиза Battle Pass

14:16 Призовой фонд The International 2020 по киберспортивной дисциплине Dota 2 превысил $8 млн всего за сутки после релиза Battle …


В Чувашии прокомментировали исковое заявление экс-главы республики
В Чувашии прокомментировали исковое заявление экс-главы республики

14:17 В пресс-службе врио главы Чувашии Олега Николаева прокомментировали исковое заявление экс-главы республики Михаила Игнатьева в Верховный суд. © Официальный …


На трассе Ялта-Симферополь в ДТП пострадал водитель
На трассе Ялта-Симферополь в ДТП пострадал водитель

В 08:45 27 мая в службу спасения поступила информация, что на трассе Ялта – Симферополь у села Первомайское произошло ДТП. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты