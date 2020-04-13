В Кремле рассказали о переговорах Путина и Трампа

Более частые переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа вряд ли можно проецировать на отношения двух стран. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в понедельник, 13 апреля.

«Президенты давно общаются весьма в конструктивном ключе. В настоящий момент абсолютное совпадение интересов двух стран. <…> Можно ли это проецировать на общий фон двусторонних отношений? Скорее всего, сейчас вряд ли можно прийти к такому выводу», — сказал Песков.

По его словам, о снятии антироссийских санкций речи не заходило. Песков подчеркнул, что при общении с лидерами стран Путин эту тему не поднимает, Трамп, в свою очередь, также не говорил о возможной отмене ограничительных мер в отношении Москвы.

Темы встречи большой пятерки Совета безопасности ООН и судьбы Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) также не обсуждались.

Путин и Трамп ранее в апреле не раз созванивались, чтобы обсудить ситуацию с коронавирусом, а также обстановку на глобальном нефтяном рынке на фоне проработки соглашения ОПЕК+. В ходе телефонного разговора 12 апреля президенты вместе с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом поддержали договоренность о поэтапном добровольном ограничении объема добычи нефти, позднее лидеры РФ и США созвонились отдельно.

В ходе беседы российский лидер поздравил Трампа и американских христиан с Пасхой, которую католики и протестанты отпраздновали 12 апреля. Стороны договорились продолжить контакты.

Позднее Трамп поблагодарил президента РФ и саудовского короля за «прекрасную сделку».