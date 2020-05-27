В Крыму признали невыполнимыми требования Роспотребнадзора для курортов

Глава Крыма Сергей Аксенов обратился к правительству с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора, предъявляемые к предприятиям санитарно-курортной сферы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам главы полуострова, он попросил правительство исключить несколько требований. «Мы понимаем, что эти требования невыполнимы для большинства санаторно-курортных организаций», — признал он.

В числе невыполнимых требований он назвал обязательное тестирование на коронавирус для всех предприятий этой сферы и туристов, приезжающих в регион. Также власти Крыма попросили отменить предписание, согласно которому курортный объект, где были выявлены зараженные, после этого превращается в обсерватор.

Кроме того, Аксенов назвал избыточным требование по соблюдению социальной дистанции на пляже. «Мы прекрасно понимаем, что выполнить это обязательство никто не сможет», — указал он, добавив, что в силе останутся все требования по санитарной безопасности и госпитализации больных.

20 мая Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе санаториев во время эпидемии. Ведомство предложило размещать отдыхающих в номерах по одному, если речь не идет о семьях. Сотрудникам санаториев необходимо предоставить справку об отсутствии коронавируса, полученную не ранее чем за неделю до выхода на работу. Кроме того, руководству санаториев рекомендовали проводить тестирование персонала на COVID-19 не менее одного раза в неделю.

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Источник: Лента.Ру