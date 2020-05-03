В Крыму задержали пытавшегося незаконно пешком пересечь границу украинца

Российские пограничники задержали в Крыму гражданина Украины, который незаконно пытался пересечь границу «в поисках лучшей жизни». Об этом 3 мая сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по региону.

«Документов при себе не имел. В ходе опроса мужчина пояснил, что направлялся в Крым «в поисках лучших условий для жизни». К линии разграничения двух государств следовал попутным транспортом», ― передает ТАСС.

Задержанным оказался мужчина 1978 года рождения из Черновицкой области Украины. За неделю он преодолел около 800 км. Украинский пункт пропуска «Каланчак» мужчина беспрепятственно обошел ночью.

Мужчина заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы России.

Ранее в феврале украинские пограничники задержали мужчину, который при досмотре предъявил паспорт СССР.