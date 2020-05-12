В Крыму заявили о «севшем в лужу» с прогнозами по полуострову Климкине

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин опростоволосился со своими прогнозами о «возвращении» Крыма. Такое мнение выразил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

Он указал, что озвученные Климкиным два условия присоединения Крыма в Украине сами по себе нереальны.

«Кассандра Климкина» опять села в лужу. Бывший министр иностранных дел Украины в очередной раз опростоволосился», — цитирует Молохова «РИА Новости» 11 мая.

Он также добавил, что надежды Киева на то, что Крым станет «гирей» для России, несбыточны. Украина никогда не станет «витриной западного мира», на которую бы смотрели крымчане, указал Молохов.

Ранее Климкин заявил украинским СМИ, что Крым может «вернуться» к Украине, если этого захотят сами жители полуострова, а на Россию продолжится санкционное давление.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей проголосовали за воссоединение.

6 мая уже нынешний глава МИД Украины Дмитрий Кулеба перечислил три тактические шага по возвращению Крыма.