В Ленобласти могут смягчить ограничительные меры после праздников

5 мая 2020     11
В Ленобласти могут смягчить ограничительные меры после праздников

В Ленинградской области может быть принято решение о смягчении и частичной отмене ограничительных мер после майских праздников. Вопрос об этом обсуждался в понедельник, 4 мая, на совещании губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, сообщает пресс-служба администрации региона.

Глава региона предложил руководству муниципалитетов подготовить предложения о постепенном выходе из карантина. По его словам, в Ленобласти на протяжении последних дней сохраняется стабильный уровень заболеваемости за исключением нескольких очагов.

«На территориях, где ситуация благополучна, ограничительные меры по работе предприятий могут быть постепенно отменены», — сказал губернатор.

Ранее 4 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поэтапный план снятия ограничительных мер из-за коронавируса должен учитывать специфику регионов. По его словам, точнее об этой теме можно будет говорить после 11 мая.

Также Песков рассказал, что президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса.

Правительство страны, а также Роспотребнадзор вместе с рабочей группой Госсовета до 5 мая должны подготовить рекомендации по поэтапному выходу граждан и экономики из режимов санитарных ограничений. Старт снятия карантинных мер запланирован на дни, следующие за майскими праздниками.

Источник: Газета Известия

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